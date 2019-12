Drukke dagen voor vuurwerkteam van politie

Alleen al maandag werden veertien jongen van tussen de 12 en 18 jaar doorverwezen naar HALT. Ook is er die dag twee keer een proces-verbaal opgemaakt, van één incident is een dossier aangemaakt dat doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie en vijf mensen zijn aangesproken op hun gedrag.



Er mag pas vuurwerk afgestoken worden vanaf 16.00 uur op Oudjaarsdag. Het speciale vuurwerkteam van de politie trekt in de dagen voor oud en nieuw, al dan niet onopvallend, de wijken in om het illegaal afsteken van vuurwerk te bestrijden.



Ook afgelopen dagen zat het vuurwerkteam van de politie niet stil. Vrijdag nog werden drie minderjarige jongens in Beijum betrapt op het afsteken van illegaal professioneel vuurwerk.