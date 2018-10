Doerak: nieuwe ‘universitycat’ RUG op weg naar faam op Instagram?

Volgens een verslag in de papieren editie van het Dagblad van het Noorden van dinsdag 2 oktober, is Doerak met name populair bij vrouwelijke studenten. Eigenaar Ekko Ros vertelt in de krant dat hij laatst heeft geteld hoe vaak Doerak wordt geaaid, en dat bleek in korte tijd wel honderd keer geweest te zijn.



Omdat veel mensen denken dat Doerak een verdwaalde kat is zonder baasje heeft Ekko Ros een Instagram-account aangemaakt, onder de naam University-cat. Die naam staat ook op zijn halsbandje, zodat mensen via Instagram informatie over Doerak kunnen vinden. Doerak wordt vaak getagged op Instagram.



In de krant komt een dierarts aan het woord die zegt dat een rouwproces bij een kat na het overlijden van een maatje gemiddeld een half jaar tijd kost. Dankzij alle aandacht die Doerak de ‘university-cat’ heeft gekregen lijkt er al een eind te komen aan het rouwproces, want het gaat nu al duidelijk beter met Doerak, dankzij al het geknuffel en het luieren in de zon, en soms wordt hij zelfs meegenomen een collegezaal in.