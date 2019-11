“Docent uit Haren verdacht van ontucht met leerlingen”

Dat meldt het Dagblad van het Noorden woensdag. De man zou hebben bekend, zo staat volgens de krant in een brief die de school naar de ouders heeft gestuurd. Hij zit al dertig dagen in voorarrest.



De man geeft op verschillende scholen in het Noorden creatieve gastlessen. Op de school in Haren gaf hij bijles aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Bronnen zouden tegen het Dagblad hebben gezegd dat hij twee meisjes van deze school onzedelijk zou hebben betast.



Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat tegenover het Dagblad weten dat er op dit moment geen signalen zijn dat er meerdere slachtoffers zijn. De rechter besluit vandaag of het voorarrest wordt verlengd. Het OM heeft gevraagd om verlenging van 30 dagen.



De ouders van de Peter Petersenschool zijn eerder al uitgenodigd voor een bijeenkomst en later ook per brief geïnformeerd.