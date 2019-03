Commissaris van de Koning heeft heimwee naar de stemcomputer

In zijn blog geeft Paas een inkijkje in hoe de verkiezingsavond voor hem verliep en hoe in de media verwarring ontstond over peilingen, prognoses en de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Het begon allemaal met een exitpoll, waarvan achteraf weinig bleek te kloppen. “Zo’n peiling geldt als redelijk betrouwbaar. We hadden hem laten uitvoeren door een bekend Gronings bureau. ’Bij met name de grote partijen kan het er wel eens een zetel naast zitten’, waarschuwde de onderzoeker ons.”



“Het bleek veel erger. Bij meer dan de helft van de partijen zat de peiling er naast. In een paar gevallen ook meer dan één zetel”, vervolgt Paas. “Geoefende kijkers konden zien dat de staafdiagrammen die binnenkwamen uit de gemeenten niet klopten met de peiling. Maar toen waren er al veel interviews afgenomen (“Het zijn natuurlijk maar peilingen, maar…”). En de toon van de avond was gezet”, zo schrijft de Commissaris van de Koning.



In het vervolg van zijn blog beschrijft Paas hoe de peilingen en prognoses tot stand kwamen en hoe het volgens hem kon dat ook daags na de verkiezingen nog verkeerde uitslagen opdoken in de media. Een betrouwbare stemcomputer kan volgens de Commissaris voorkomen dat peilingen hun eigen leven gaan leiden en dat iedereen snel duidelijkheid heeft over de werkelijke uitslag: “Technisch kan het al lang. Laten we het gewoon gaan doen”, zo besluit hij.



Lees hier het volledige blog van Commissaris van de Koning René Paas