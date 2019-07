Commentaar: Waar blijven de groene gebouwen in Groningen?

Voor het eerst in de geschiedenis tikt de thermometer in Nederland vandaag misschien wel de veertig graden aan. Zelfs de meest grote scepticus kan er niet meer onderuit: het klimaat verandert. Maar wat betekent dat voor Groningen? Zijn we wel ambitieus genoeg met het uitvoeren van maatregelen om de nadelige gevolgen daarvan tegen te gaan?

Voor het antwoord op deze vraag kijken we even naar welke afspraken zijn gemaakt in het programma van het nieuwe college van B en W. En daaruit blijkt dat Groningen wel degelijk ambitieus is, zo blijkt uit het collegeprogramma voor de periode 2019 – 2035. ‘Wij willen vooroplopen in de energietransitie, in 2035 CO2 -neutraal zijn en de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland worden’, zo staat er onder Spoor 4, op bladzijde 6 van het collegeprogramma, dat overigens als motto heeft ‘Gezond, Groen en Gelukkig Groningen’. Wat ook heel mooi is, is dat het college schrijft: ‘Wij gebruiken de noodzakelijke energietransitie als motor voor vernieuwing, versterking en herstel van onze wijken en dorpen.’ En: “Een groene omgeving is een gezonde omgeving. Daar kunnen we sporten, wandelen of simpelweg tot rust komen. Een groene omgeving wapent ons tegen klimaatverandering en helpt de ecologie te versterken. (..) Meer groen helpt de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het draagt bij aan temperatuurbeheersing, biodiversiteit en het dempen van de gevolgen van hevige regenval, zonder dat we onze rioolcapaciteit hoeven uit te breiden. Vooral bomen zijn van onschatbare waarde. Wij nemen maatregelen om bestand te zijn tegen extremere weersomstandigheden.' 'Die maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak klimaatadaptatie. We voegen waar mogelijk bomen toe. We gaan door met het subsidiëren van groene daken, ontmoedigen versteende tuinen en stimuleren particuliere en lokale initiatieven op het gebied van vergroening. Met het Global Center on Adaptation in huis profileren we de Groningse regio als klimaatadaptieve regio.”

Gevel Stadskantoor Venlo