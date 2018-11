Commentaar: Hoe links wordt straks het nieuwe Groningse college?

GroenLinks heeft een ongekende verkiezingsoverwinning behaald in Groningen. De partij groeit van vier naar 11 zetels, en is daarmee veruit de grootste partij geworden in Groningen. Het is nu aan lijsttrekker Glimina Chakor om het initiatief te nemen tot de vorming van een nieuw college. De vraag is nu: hoe links zal dat nieuwe college in Groningen worden? Daarbij zou de tram wel eens een belangrijk ijkpunt kunnen worden, want over dat onderwerp is links in Groningen verdeeld.

De nieuwe gemeenteraad in Groningen telt 45 zetels. Om een meerderheid te hebben is er dus een combinatie mogelijk die minimaal 23 zetels telt. Eén mogelijkheid is om de huidige coalitie van GroenLinks (krijgt dus 11), D66 (krijgt 5), PvdA (krijgt 6) en VVD (krijgt 4) voort te zetten, want die komen samen uit op 26. Dat zou een stabiele basis kunnen zijn, zeker wanneer bijvoorbeeld ook nog een gematigd progressieve partij als ChristenUnie (krijgt er 3), aanschuift.

Glimina Chakor

'Zo links mogelijk' De vraag is echter of GroenLinks daar voor voelt, en ook of de PvdA dat ziet zitten. Zowel GroenLinks lijsttrekker Glimina Chakor, als PvdA-lijsttrekker Carine Bloemhoff willen graag een zo links mogelijke koers. ‘We streven naar een progressief links college', aldus bijvoorbeeld Carine Bloemhoff, lijsttrekker van de PvdA.



Als deze twee partijen inderdaad een zo links mogelijk stadsbestuur wensen, dan zou een coalitie van GroenLinks (11), PvdA (6) en D66 (5) denkbaar zijn, maar dan komen ze één stem te kort. Het zou kunnen dat ze dan aankloppen bij de SP.

Tram als struikelblok? Maar een coalitie met de SP ligt niet erg voor de hand. Het was in september 2012 dat de SP, overigens samen met D66, de stekker uit het toenmalige college trok, omdat SP-wethouder Janny Visscher niets voelde voor de komst van de tram.



Maar wat staat er op nummer één in het verkiezingsprogramma van GroenLinks? ‘We willen een tramverbinding. Het Hoofdstation dient met een reguliere tramverbinding verbonden te zijn met bijvoorbeeld Zernike en P+R terreinen’, aldus de tram-wens van GroenLinks.



Als GroenLinks graag een tram wil ligt het niet voor de hand dat SP daar nu wel aan meewerkt. Want hoe geloofwaardig is de SP (en D66) dan? Al is aanleg van een tram naar Zernike nog wel iets anders dan aanleg van een tram door de binnenstad, zoals zes jaar geleden de bedoeling was.