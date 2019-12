Coca-Cola Kersttruck staat maandag op Grote Markt

De Kerstman en z’n kerstelfjes komen samen met de truck mee naar Groningen. Bezoekers kunnen kerstsokken of cadeaupapier krijgen in ruil voor een donatie aan het Rode Kruis.



De kersttruck reist door het hele land. Centraal staat de slogan ‘What we share is stronger’. Daarbij wil Coca-Cola de mensen laten inzien dat ze uit moeten gaan van het goede in anderen en dat ze verschillen opzij moeten zetten.



Het is niet bekend hoe laat de truck precies op de Grote Markt staat.