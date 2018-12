CNN ziet Groningen als beter alternatief voor Amsterdam

"Groningen is jong en hip", zo begint het artikel over de stad. "Groningen is een winnend alternatief voor Amsteram. Je hebt er de kanelen en de klassieke Nederlandse gebouwen, maar zonder hordes toeristen. De fiets is 'king' in de stad, want de tweewieler is het meest gebruikte transportmiddel in de stad."



De lezers worden aangespoord om een fiets te huren en de tad te ontdekken. Ook krijgen ze als tip om de Martinitoren te beklimmen, te ontspannen in het Noorderplantsoen of te brunchen bij Bakkerij Blanche.



Naast Groningen hebben ook steden als Athene, Düsseldorf, Wroclaw, Brugge, Salzburg en Pompeï een plekje gekregen in de lijst, die je hier kunt vinden.



De lijst is bedoeld als een hedendaagse "Grand Tour", verwijzend naar de reis die welvarende mannen en vrouwen in de achttiende en negentiende eeuw door Europa maakten.