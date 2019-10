Boerka en bivakmuts verboden bij Hanzehogeschool

In het protocol staat ook hoe er moet worden gehandeld als personen met gezicht bedekkende kleding de gebouwen van de Hanze betreden. Dat meldt het blad voor de Hanzehogeschool, Hanzemag.

Overigens is de kwestie vooral een formaliteit. Directe aanleiding is de nieuwe wet die sinds 1 augustus van kracht is geworden, de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ .

Maar volgens Henk Pijlman, voorzitter van het College van Besuur, was er in feite al sinds 2008 een verbod op gezichtsbedekkende kleding.

‘We hebben al sinds 2008 een soortgelijk kledingvoorschrift. Dat jaar hadden we voor het eerst te maken met gesluierde studenten en moesten we de beslissing nemen of dit wenselijk was of niet. We hebben toen besloten dat we geen onderwijs konden geven aan studenten als we hun gezicht niet kunnen zien.’ , zo zegt Pijlman tegen Haznemag.

Dat er nu dan toch een nieuw protocol komt is omdat het nu niet meer alleen een voorschrift is van de Hanzehogeschool maar een wettelijk verbod, waarin staat dat je nu geen gezichtsbedekkende kleding meer mag dragen in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid.