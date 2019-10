Boeren doen rondje ringweg om collega’s in Den Haag te steunen

Boeren rijden woensdagmiddag met hun trekkers een rondje over de ringweg van de stad Groningen, om hun collega’s in Den Haag te steunen. Dat meldt RTV Noord.

Tegenover de omroep laat organisator Klaas Wolters weten dat het om dezelfde groep boeren gaat die dinsdag aanbood het vertrapte gras op het Martinikerkhof te herstellen. Deze groep is niet verbonden aan LTO of Farmers Defence Force.



De agrariërs verzamelen tussen 12.30 uur en 13.00 uur op verschillende plekken buiten de stad – onder andere in Aduard, Bedum en Zuidbroek. De trekkers rijden één rondje en blijven op één rijbaan rijden, onder begeleiding van de politie. De boeren mijden bewust de spits, om andere weggebruikers niet te veel tot last te zijn.