Bevrijdingsfestival naar ander deel van het Stadspark

Het Bevrijdingsfestival in Groningen is dit jaar in een ander deel van het Stadspark. Het hoofdpodium is nog gewoon op de Drafbaan, maar de andere podia verhuizen naar het westelijke deel van het park. Dit om overlast voor omwonenden te voorkomen en lange rijen bij de entree tegen te gaan.

De Weide Wereld en Kids Area verhuizen samen naar een groot veld vlakbij de Kinderboerderij. Ook Podium Noord, dat eerder was te vinden op het parkeerdek bij Martiniplaza, krijgt een plekje in dit deel van het park.



Het Local Heroes podium verhuist naar een plek achter de vijver bij wokrestaurant Ni Hao. Volgens de organisatie is dit terrein zonniger én is de ondergrond hier beter voor het podium, de barren en eettentjes. Dansen bij de bus wordt Dansen bij de Vijver. Dit podium verhuist naar de andere kant van dezelfde vijver als Local Heroes. Dit veld ligt vlakbij de voetbalvelden van Velocitas en de atletiekbaan.



Er zijn dus geen podia meer in het voorste gedeelte van het park. Volgens de organisatie is dit voor buurtbewoners een voordeel: de(geluids)-overlast zal afnemen.