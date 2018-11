Beving bij Eppenhuizen gisteravond was vijfde deze maand in Groningen

Voor wie hoopte dat het rustiger zou worden in het Groningse aardbevingsgebied: gisteravond was er een lichte aardbeving in het noord-Groningse Eppenhuizen, nabij de Eemshavenweg, gemeente Loppersum.

De beving had een kracht van 1.6 en lag op 3 kilometer diepte. Het was de tweede beving in korte tijd in dit gebied. Op 9 november was er onder dit dorp ook al een beving, toen met een kracht van 1.6.

Het is de vijfde beving in Groningen deze maand.

En vorige maand waren er zeker zeven bevingen, met een kracht van onder of net boven de 1.0.