Alessandro Mendini, architect van Groninger Museum, op 87-jarige leeftijd overleden

Het Groninger Museum is ooit door vier afzonderlijke architecten en ontwerpers ontworpen. Mendini was hoofdarchitect en daarnaast ontwierpen ook Philippe Starck, Michele de Lucchi en Coop Himmelb(l)au een deel van het gebouw.



Mendini was zestig jaar actief als architect, productontwerper, grafisch ontwerper, auteur en architectuur- en designtheoreticus, zo meldt Architectenweb.



Alessandro Mendini werd geboren in 1931 en is een veelzijdig man. Hij studeerde architectuur aan de Technische Hogeschool in Milaan en naast architect was hij ook designer, kunstenaar theoreticus en dichter. Na zijn studie werd Mendini hoofdredacteur van enkele vaktijdschriften, daarin gaf hij zijn ideeën over kunst en architectuur weer. In 1977 werd Mendini lid van Alchimia; Een avant-gardistische ontwerpersgroep.



Het Groninger Museum zocht naar een architect voor een nieuw gebouw, na een grote schenking in 1994. Een tentoonstelling van Mendini’s werk werd in 1988 gepresenteerd. Daarin kwam zijn veelzijdigheid goed naar voren en het publiek werd overtuigd van Mendini’s kunnen. Mendini werd hoofdarchitect van het nieuwe museumgebouw.



Decoratief hart

Mendini zag het ontwerpen van het nieuwe gebouw als een chirugische operatie. Daarbij zou het museumgebouw het nieuwe hart van Groningen worden. Een nieuw decoratief kunsthart, dat afwijkt van de omgeving, dat later als de motor van de stad zou worden.



Reactie Groninger Museum

De directeur van het Groninger Museum, Andreas Blühm, heeft kort gereageerd op het overlijden van Mendini. "Met zijn fantastische, inmiddels klassieke ontwerp voor ons museum heeft hij Groningen een tweede icoon bezorgd", aldus de directeur, die Mendini een vriendelijke en bescheiden man noemt met een enorme verdienste op het gebied van design.