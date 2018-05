App UMCG bereidt patiënten virtueel voor op bestraling bij kanker

Het UMCG heeft een speciale app in combinatie met een VR-bril ontwikkeld om patiënten thuis te laten zien wat ze kunnen verwachten tijdens een bestraling in het ziekenhuis. Daarmee kan eventuele angst worden verminderd.

Patiënten met kanker die bestraald moeten worden, kunnen zich voortaan thuis vanaf de bank met een ‘virtual reality app‘ hierop voorbereiden. Na een virtuele tour over de afdeling Radiotherapie en het protonentherapiecentrum van het UMCG weten patiënten precies wat zij kunnen verwachten. Het UMCG hoopt hiermee eventuele angst voor bestraling weg te nemen en de voorbereiding van patiënten op met name protonenbestraling efficiënt te maken. De app is bedoeld voor kinderen en volwassenen en is er voor zowel protonen- als fotonenbestraling.

Als je wordt bestraald, kun je je kwetsbaar voelen. Je ligt alleen in een bestralingsruimte met indrukwekkende apparatuur en onbekende geluiden. En aan de bestraling gaan vaak nog veel voorbereidingen vooraf. De virtuele tour bereidt patiënten hierop voor en leidt hen onder andere langs de CT-ruimte voor het maken van een scan, de ‘mouldroom’, waar hulpmiddelen voor een goede positionering worden gemaakt, zoals een kussentje voor onder je benen of een fixatiemasker, en de uitslaapkamer, waar kleine kinderen na de bestraling rustig wakker kunnen worden uit hun narcose.

Hotspots

Patiënten kunnen zelf kiezen wat zij willen zien, door met hun ogen zogenoemde ‘hotspots‘ te volgen, waardoor extra informatie in beeld en geluid beschikbaar komt. Zo kun je bijvoorbeeld ervaren hoe het is om in een CT-scanner geschoven te worden of een masker over je gezicht te krijgen.

Radion

De virtuele tour is afgestemd op de patiënt: of je nu als volwassene voor fotonenbestraling komt, als kind voor protonenbestraling, of de bestraling plaatsvindt met of zonder hulpmiddelen, iedereen krijgt een virtuele rondleiding afgestemd op zijn of haar persoonlijke situatie. Voor kinderen tot 9 jaar is een tour beschikbaar waarin zij worden begeleid door het animatiefiguurtje ‘Radion‘. Ouders kunnen meekijken met hun kind en de route volgen die het kind kiest.

Voorheen kregen kinderen die een fotonenbestraling moesten ondergaan een ‘echte’ rondleiding over de afdeling Radiotherapie. In het nieuwe protonentherapiecentrum is hier geen mogelijkheid voor, omdat de voorbereiding van patiënten op protonenbestraling zeer efficiënt moet gebeuren in verband met de beschikbaarheid van de protonenbundel (‘beam’).

VR-brilhouder

Patiënten die bestraald moeten worden, ontvangen thuis een brief met inlogcode en een virtual reality bril. Met de persoonlijke code krijgen zij toegang tot de virtual reality app, die zij kunnen downloaden op een mobiele telefoon. De virtuele tour is te bekijken door de telefoon in de virtual reality bril te plaatsen, maar ook zonder deze bril is de tour te zien.

De virtual reality app is ontwikkeld in samenwerking met het Groningse bedrijf VIEMR, specialist in Virtual Reality en Augmented Reality oplossingen, en creatief communicatiebureau RTRN.