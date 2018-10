4Mijl 2018: Hoe een sportdag voor tienduizenden veranderde in een Groningse feestdag

Eén van de gezelligste evenementen van het jaar in de binnenstad van Groningen en een feestdag voor hele gezinnen en families. Deze omschrijving van de 4Mijl lijkt beslist niet overdreven. Want behalve een sport-evenement, waarbij iedereen na afloop zeer nieuwsgierig is naar de uitslagen en de eigen gelopen tijd , is de 4Mijl inmiddels bijna een sportieve variant op carnaval in het zuiden, met volop muziek, sfeer en gezelligheid, maar dan zonder de overmatige alcoholconsumptie.

Veel mooier dan gisteren kan het haast niet worden. Bijna 23.000 mensen namen deel van het evenement, dat daarmee ook een enorme stimulans is voor evenzovelen om hun conditie en daarmee de gezondheid te verbeteren.

Jong en oud, moeders met kleine kinderen, beroemde Groningers onder wie Arjen Robben, bestuurders, politici, ondernemers, studenten, werkzoekenden: iedereen genoot met volle teugen. Een van de aardige elementen is ook dat iedereen tijdens het lopen gelijkwaardig is.

De snelste



De snelste tijd deze middag werd neergezet door Davis Kiplangat. Zondag liep deze 20-jarige atleet de traditionele 6,437 km in een razendsnelle tijd van 17 minuten en 12 seconden, slechts 6 seconden boven het parcoursrecord. Mohamed Ali kwam als snelste Nederlander over de finish in een tijd van 18:13.

Maar hoe mooi dat ook is: het mooiste is toch dat zovelen er in slaagden de 4Mijl uit te lopen. Misschien in een mooie tijd, misschien in een teleurstellende tijd. Maar iedereen deed het toch maar.

Een van de oudste deelnemers was een 83-jarige mevrouw die het parcours zonder veel moeite uit liep. Maar wat het aantal oudere deelnemers betreft lijkt het ons dat er nog een wereld te winnen valt.

Want in deze tijd, dat velen ouder worden dan vroeger en vaak ook redelijk gezond blijven, lijkt hardlopen een aantrekkelijke sport voor veel senioren. Bovendien hebben Groningen en de Hanzehogeschool ‘Healthy Ageing’ hoog in het vaandel staan, en dan zou het mooi zijn om misschien nog meer ouderen aan het rennen te krijgen.

(Foto: 4Mijl Groningen, Facebook)