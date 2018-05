Zelfrijdende busjes in Eemshaven en Loppersum

In september 2016 tekenden de drie noordelijke provincies met de gemeente Ooststellingwerf een intentieverklaring om van Noord-Nederland hét testgebied voor zelfrijdend autonoom vervoer te maken. De eerste proef vond plaats in Appelscha. Nu komen er ook proeven in de provincie Groningen. Bij deze proeven zijn veel partijen betrokken: de provincie Groningen, Groningen Seaports, 5G van Economic Board Groningen, de gemeenten Eemsmond en Loppersum, Arriva, Green Dino/Robottuner en de Hanzehogeschool.



Eemshaven

Vanaf mei vinden in een afgeschermd gebied in de Eemshaven verschillende proeven met zelfrijdende voertuigen van verschillende leveranciers plaats. Zo wordt er getest met het rijden onder verschillende weersomstandigheden. Met behulp van een simulator worden nieuwe proeven voorbereid en kunnen verschillende verkeersituaties worden nagebootst. Het is voor het eerst dat op deze manier meerdere voertuigleveranciers in één testgebied proeven uitvoeren. Het eerste voertuig dat in de Eemshaven komt testen, is van leverancier EasyMile.



Loppersum

Het voertuig van EasyMile wordt tijdens de testperiode ook een aantal keren naar de testomgeving van 5Groningen op het Zerniketerrein gebracht, het zogenoemde 'living lab'. Hier kunnen tests worden uitgevoerd in combinatie met 5G-techniek. Later dit jaar worden deze tests ook in een praktijkomgeving uitgevoerd. Loppersum is de eerste plek in Europa waar op deze manier wordt getest met een combinatie van zelfrijdend vervoer en 5G-techniek. De 5G-techniek kan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer sterk versnellen.



Foto: Wouter Smit