Staatssecretaris Mona Keizer opent Werkplaats Online Ondernemen Groningen: advies voor MKB-ondernemers

Voor veel mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van het internet goed te benutten. Het ontbreekt aan tijd, kennis en geld. De werkplaats Online Ondernemen Groningen is opgezet om MKB-bedrijven te helpen een volgende online stap te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als: Hoe zorg ik dat ik goed gevonden word? Wat zijn handige webshop-tools? Hoe leidt online ondernemen werkelijk tot (meer) groei? Op welke manier kan ik slim gebruik maken van data? Hoe vertaal ik mijn marketing-aanpak in een goede online strategie?

Door studenten

Studenten gaan eerst vanuit hun eigen opleiding met de vragen van de bedrijven aan de slag. Bij de universiteit gebeurt dit door inzet van studentenconsultancy teams vanuit het Groningen Digital Business Center. Bij Noorderpoort werken vanuit de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap/het Kasteel.gro studenten aan webshops, seo-teksten en vormgeving. En bij de Hanzehogeschool Groningen zijn inmiddels de eerste bedrijven gestart met studenten van de minor Digital Marketing. De studenten worden begeleidt door docenten en experts uit de praktijk.

In de toekomst worden de bedrijven ook bijgestaan door gemengde studententeams die bestaan uit mbo-, hbo- en wo-studenten.

De Werkplaats Online Ondernemen krijgt een plek binnen de Digital Society Hub (DSH), waar over de grenzen van opleidingen, instituten en organisaties heen op het brede terrein van digitale innovatie wordt samengewerkt.



De Werkplaats Online Ondernemen is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en Rijksuniversiteit Groningen in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De werkplaats wordt behalve door het Ministerie van EZK, gefinancierd door de provincie en gemeente Groningen en door Rabobank Stad & Midden Groningen.

Datum: maandag 7 oktober 2019

Tijd: 14.30 – 17.00 uur

Locatie: Digital Society Hub, Zernikelaan 10, Groningen