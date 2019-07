Wandschilderingen moeten medewerkers UMCG stimuleren de trap te nemen

Het project is een initiatief van het Healthy Ageing team en Kunstzaken van het UMCG in samenwerking met Academie Minerva van de Hanzehogeschool Groningen. In totaal hebben 26 studenten van de opleiding Vormgeving aan het project meegewerkt.



Op een van de schilderingen in het hoofdgebouw is de ontwikkeling van de kikker, als symbool voor healthy ageing, te zien. In de schildering in het gebouw De Brug staat een persoon centraal. Naarmate de persoon stijgt, ontwikkelt hij zich en wordt hij gezonder door steeds meer lichaamsdelen en organen te verzamelen.