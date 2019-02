IT Academy verzorgt gratis college over Digitale Transformatie

Donderdag 28 maart 2019 organiseert IT Academy Noord-Nederland haar tiende editie van IT Academy colleges . Deze editie staat in het teken van digitale transformatie en gaat over de impact van (digitale) technologieën op mens, bedrijf en samenleving. De enorme groei van technologieën heeft een zeer grote impact op de wereld. Voorbeelden hiervan zijn zelfrijdende auto’s, drones en virtuele simulaties. Tijdens dit college wordt aan de hand van 'design thinking' bekeken hoe de kracht van technologie kan worden ingezet voor andere organisaties.

Professionals, studenten en werkzoekende zijn van 15.00-17.00 uur welkom op de Hanzehogeschool Groningen.

Hogeschooldocent Technology van de Hanzehogeschool, Bart Jan Hoekman, staat samen de Hanze Ontwerpfabriek stil bij de kracht van technologie. Bart Jan gaat in op verschillende technologieën en wat deze technologieën kunnen betekenen voor jouw organisatie. Voorbeelden van deze technologieën zijn Artificial Intelligence en Virtual Reality.

Het tweede deel van het college staat in het teken van Design Thinking en wordt verzorgd door de Hanze Ontwerpfabriek. Design thinking is een methodiek die creativiteit en analytisch denken combineert en waarin empathie centraal staat. De wereld verandert snel. Snel leren van problemen en ervaringen wordt daarom steeds belangrijker. Tijdens deze sessie maak je kennis met de basiselementen van Design Thinking en gebruiken we deze methode om te kijken hoe we de kracht van technologie kunnen inzetten voor jouw organisatie. Bijvoorbeeld om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen.

Om de innovatieve kracht van het Noorden te versterken en netwerken blijvend met elkaar te verbinden biedt IT Academy Noord-Nederland regelmatig IT Academy colleges aan. Het college is gratis toegankelijk en inschrijven is mogelijk via de website van de IT Academy. Voorafgaand aan het college ontvangen deelnemers per e-mail een uitnodiging.