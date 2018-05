Ikonderneemhet.nl: netwerk portal voor zzp’ers in stad en regio vernieuwd

Wethouder Joost van Keulen van economische zaken heeft officieel de nieuwe netwerk portal voor zzp’ers in stad en regio: Ikonderneemhet.nl geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag. Zo’n 35 genodigden, waarvan velen zelf als zzp’er werkzaam, woonden de lancering in The Rock bij. Bedrijfsverzamelgebouw The Rock is zelf een mooi voorbeeld van waar Ikonderneemhet.nl voor bedoeld is, aldus Joost van Keulen: “Een brandpunt van ondernemerschap waar zzp’ers elkaar vinden en inspireren tot groei. ”

Ikonderneemhet.nl is een initiatief van Klaar Zegers en Henriëtte Veenstra, ondersteund door Erik Kloosterman, en richt zich specifiek op de gevestigde zzp’er. Doel is om alle relevante partijen met elkaar in contact brengen, zzp’ers onderling, overheid en ondernemers, vraag en aanbod, et cetera met als uiteindelijk resultaat dat bedrijven door kunnen groeien en daarmee blijven bijdragen aan de economische groei in stad en regio. De portal is mede mogelijk dankzij financiële bijdragen van de gemeente Groningen, Regio Groningen Assen en het Fonds Ondernemend Groningen.

Lokale en regionale samenwerking



Ikonderneemhet.nl onderscheidt zich van andere netwerkportals omdat het nadrukkelijk inzet op gebiedsgerichte samenwerking. Groningen telt meer dan 10.000 zzp’ers, die in alle wijken van de stad gevestigd zijn. Het zzp’erschap is dan ook belangrijk voor de economie van de stad, stelt Joost van Keulen. Soms werken ze vanuit huis, soms vanuit deze en andere verzamelgebouwen; wat veel van deze ondernemers gemeenschappelijk hebben is de behoefte aan onderlinge samenwerking en onderling contact, om zo hun bedrijf verder te ontwikkelen, aldus de wethouder.





Deelnemers aan het portal kunnen onder meer hun eigen profiel invullen, om zich zo optimaal te profileren bij collega’s en potentiële klanten, vragen en ideeën posten, oproepen plaatsen et cetera.