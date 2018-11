Hoofdingang Martinikerk wordt weer in gebruik genomen

Veilige toegang

Bij de toegangscontrole naar de toren van de kerk werd de laatste jaren gebruik gemaakt van een dubbel tourniquet-systeem. Hierdoor was de entree van de kerk niet toegankelijk. Door het invoeren van een nieuwe elektronisch toegangssysteem kunnen bezoekers van de Martinitoren binnenkort weer de hoofdingang gebruiken.



12.000 toeristen per jaar

De verwachting is daarnaast dat, met het openen van de monumentale entree, bezoekers makkelijker binnenlopen in de Martinikerk, waardoor het aantal toeristen, naar schatting 12.000 per jaar, zal toenemen.



Plan voor herstel

Het plan voor het in ere herstellen van de hoofdentree van de Martinikerk is tot stand gekomen in samenspraak met alle betrokken partijen – Stichting Martinikerk, gemeente, de Veiligheidsregio Groningen en Marketing Groningen. De uitvoering ervan, na aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen, is in handen van de Stichting Martinikerk die ook de kosten op zich neemt.