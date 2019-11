Hanzehogeschool krijgt 4 ton voor aardappelproject in Tanzania

Aardappelkennis



De komende tweeënhalfjaar gaat de Hanzehogeschool samenwerken met twee hogescholen die gevestigd zijn in de hooglanden, ook wel de ‘foodbasket’ van Tanzania genoemd. Het gaat om Mbeya University of Science and Technology en MATI Uyole.



In het project wordt nauw samengewerkt met verschillende Nederlandse aardappelbedrijven, maar ook met aardappelbedrijven uit Tanzania. Hulp en handel gaat in dit project hand in hand.



Al sinds 2009



De Hanzehogeschool is sinds 2009 actief in Tanzania en heeft de afgelopen jaren al veel gedaan voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Tanzania. De Hanzehogeschool is in 2016 een strategisch partnerschap aangegaan met de Universiteit van Dar es Salaam. Dit heeft geleid tot een uitwisselingsprogramma voor docenten en een jaarlijkse Summer school. In de Summer school werken Tanzaniaanse studenten en Hanzehogeschool studenten samen aan vraagstukken uit Tanzania op het gebied van duurzame energie en ondernemerschap.



Partners



De Hanzehogeschool voert het project van de aardappel-waardeketen samen met Aeres hogescholen en de Universiteit van Wageningen uit. Het project wordt gefinancierd door het Orange Knowledge Programme dat valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken.