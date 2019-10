Hanzehogeschool heeft opnieuw meeste topopleidingen

Grootste aantal topopleidingen

De Keuzegids beloont de beste opleidingen van Nederland met het label ‘topopleiding’. Dit jaar zijn er landelijk 181 topopleidingen, waarvan de Hanzehogeschool er 19 in huis heeft. De Hanzehogeschool is daarmee de hogeschool met de meeste topopleidingen. Het gaat om de volgende Bachelor-opleidingen: Bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Dans Groningen, Dans Amsterdam, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Docent Dans Amsterdam, Docent Dans Groningen, Management in de zorg, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Mondzorgkunde, Muziek, Fysiotherapie, Logopedie en Vormgeving. Ook zijn er drie Associate degree topopleidingen: Dans Groningen, Dans Amsterdam en Management in de zorg.



Tweede in ranglijst associate degree-opleidingen

Nieuw dit jaar is de ranglijst van associate degree-opleidingen. Van de acht hogescholen die onderdeel uitmaken van deze ranglijst staat de Hanzehogeschool op een tweede plek. Windesheim staat bovenaan deze ranglijst. Een associate degree is een tweejarige opleiding die tussen mbo- en hbo-bachelor niveau in zit.



Geen nieuwe NSE-resultaten

Dit jaar zijn er voor hogescholen geen nieuwe NSE-resultaten beschikbaar. De Keuzegids heeft daarom geput uit de NSE-resultaten van 2018. Dat er toch verschuivingen zijn in de ranglijst van hogescholen, kan te maken hebben met nieuwe studiesuccescijfers en accreditatiegegevens. Daarnaast heeft de Keuzegids een aantal wijzigingen gedaan in de methode. Zo zijn dit jaar voor het eerst voltijd associate degree-opleidingen meegenomen en is het oordeel gebaseerd op een andere selectie van NSE-vragen dan eerdere jaren. Meer informatie is te vinden op www.keuzegids.nl.