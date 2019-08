Groningens door ‘eigen’ studenten ontwikkelde zonne-auto haalt 155 km per uur – veelbelovende testresultaten

In Groningen is een eigen auto ontwikkeld en geproduceerd. Dat is gebeurd in eendrachtige samenwerking tussen mbo, hbo en universitaire studenten. Het betreft een auto op zonne-energie, die deel gaat nemen aan de Bridgestone World Solar Challenge in oktober in Australie.

Afgelopen weken heeft Top Dutch Solar Racing de zelfgebouwde zonneauto uitvoerig getest op de openbare weg in Appingedam, waar een speciaal circuit voor het team is aangelegd. Daarnaast zijn hogesnelheidstesten uitgevoerd op het TT-circuit in Assen en bij testcircuit RDW in Lelystad. De zonneauto heeft hier een topsnelheid van 115 km/u gehaald. De eerste testdagen waren veelbelovend en het team is niet voor grote verrassingen te komen staan.

Een van de coureurs, Kevin Luinge beschrijft de eerste testritten; ‘We waren blij verrast met hoe stabiel de auto rijdt en hoe makkelijk hij stuurt. Het was wel even spannend om op hoge snelheid ermee te rijden; je weet dat je de verantwoordelijkheid hebt van het hele project op dat moment. Als je een fout maakt en de auto crasht, is het einde project. Toch was het heel gaaf om nu al zulke snelheden te halen!’

Er waren wat problemen met de sensoren van de motor, omdat deze niet goed samenwerkten met de controller. Hierdoor werd de motor verkeerd aangestuurd en werd de motor te warm. Door een ander type sensoren toe te passen is dit verhopen en reed de auto verder goed.

De meest innovatieve onderdelen van de auto zijn de vierwielsturing, waarmee de auto onder een hoek kan rijden en aerodynamisch voordeel wint. Daarnaast zijn de accubox en de motor volledig zelf ontwikkeld en heeft de auto een efficiënt zonnedek met innovatieve coating.

De zonneauto

De zonneauto heet Green Lightning en debuteert in oktober in de Bridgestone World Solar Challenge. Green Lightning is sinds vandaag op transport naar Australië. In een speciaal ontwikkelde flightcase wordt de zonneauto per vliegtuig naar Australië gevlogen. Daarna wordt per vrachtwagen de flightcase en de zeecontainer met de rest van de spullen naar Quorn gebracht, waar het team eind augustus ook begint met de testperiode in Australië. Deze periode zal verder in het teken staan van testen, om betrouwbaarheid van de auto te garanderen en optimalisaties uit te voeren.

Bridgestone World Solar Challenge

De Bridgestone World Solar Challenge is een wedstrijd waarin teams met zelfgebouwde zonneauto’s een rit van 3022km rijden door de outback van Australië. De route gaat van Darwin naar Adelaide en duurt van 13 tot 20 oktober. Tijdens de race rijden de teams van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags een stuk van de rit. Daarna slaan teams kamp op in de Australische outback, om zich klaar te maken voor de volgende wedstrijddag.

Top Dutch Solar Racing

Het team bestaat uit 26 studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderpoort en het Friesland College. Dit is wat Top Dutch Solar Racing uniek maakt: het is geen universiteitsteam, maar een team met mbo-, hbo- en wo-studenten. De zonneauto is gebouwd in samenwerking met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.