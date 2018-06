Plan om hoog opgeleide Zuid-Europese ICT-ers naar Groningen te halen

Voor Groningse en andere Noordelijke IT-bedrijven die er maar niet in slagen kandidaten voor IT functies te vinden, is er hoop. Er is een speciaal ‘Global Talent IT Traineeship programma’ ontwikkeld met steun van organisaties als Samenwerking Noord, de IT Academy Noord Nederland en het International Welcome Center om hoogwaardig IT Talent uit Griekenland, Italië of andere zuid-Europese landen te werven. Dat meldt de website van Samenwerking Noord.



Het lijkt een beetje het Ei van Columbus: Noordelijke IT bedrijven kunnen soms lastig gekwalificeerd personeel vinden. En in zuid-Europa zijn veel jonge mensen die dolblij zouden zijn met een baan, of althans eerst een traineeship, in Nederland.



De studentenorganisatie AIESEC heeft nu een plan bedacht om beide partijen bij elkaar te brengen. AIESEC is een internationale studentenorganisatie die actief is in meer dan 1700 universiteiten in 124 landen. Het acroniem AIESEC staat voor Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales.



(Foto: archief. Int. studenten in Groningen).