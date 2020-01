Gemeente plant bomen op bijzondere manier in kratjes

De kratjes zijn ondergrondse constructies met open wanden van hergebruikt materiaal. Deze kratjes zorgen voor drukverdeling van het gewicht van auto’s die naast de bodem worden geparkeerd. Zo raakt de bodem niet verdicht waardoor de bomen blijvend voldoende water en zuurstof krijgen. De bomen kunnen dan hopelijk uitgroeien tot grote, volwassen exemplaren.



Speciale bosgrond

Esdoorns, amberbomen en eiken vervangen de bomen die in 2018 moesten wijken voor een ingrijpende renovatie van de gasleidingen. De nieuwe bomen staan in groeiplaatsen met speciaal bomenzand en met drainage en beluchting. Ook zijn de kratjes gevuld met speciale voeding dat net zo is samengesteld als bosgrond. De kratjes werden gemaakt van materiaal uit de auto-industrie dat opnieuw is gebruikt. Als de bomen het goed doen in de nieuwe groeiplaatsen, wordt deze werkwijze in de toekomst ook op andere plekken toegepast.



Foto: Henk Tammens