Vandaag eerste live crowdfunding event van Groningen: vijf jonge ondernemers zoeken geld

Donderdag 18 mei aanstaande vindt het eerste live crowdfunding event van Groningen plaats: Let’s Fund! Dit initiatief van de Hanzehogeschool Groningen en InCrowdz wordt georganiseerd in conferentiecentrum De Appel, Zernikeplein 7. Vijf jonge, startende ondernemers presenteren hun bedrijf en toekomstplannen, het publiek investeert ter plekke via hun mobiele telefoon. Aanmelden voor dit evenement kan via www.letsfund.nl.