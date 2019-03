Digital Society Hub: digitale én fysieke werkplaats voor innovatie

In de zomer van 2018 heeft het Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool hard gewerkt aan de verbouwing van het nieuwe gebouw van de Digital Society Hub (DSH) op Zernikepark 10. Het gebouw ontwikkelt zich inmiddels meer en meer tot een visuele én fysieke ontmoetingsplaats. Steeds meer bedrijven en organisaties werken er samen met onderzoekers en studenten aan allerlei digitale innovaties.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gebouw van de Digital Society Hub is nu zes maanden open en wordt het al volop gebruikt; verschillende organisaties ontmoeten elkaar en tal van activiteiten worden georganiseerd. Steeds meer organisaties hebben belangstelling om fysiek aanwezig te zijn in de Digital Society Hub, om de verbinding met onderzoek en onderwijs te maken en houden.

KPN ICT Consulting KPN ICT Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN en beschikt over een Data Innovatie Lab. In het Data Innovatie Lab worden prototypes ontwikkeld en wordt onderzoek gedaan op het gebied van data-science, internet of things en kunstmatige intelligentie. De Digital Society Hub wordt gebruikt als ruimte om samen met studenten en docent-onderzoekers van lectoraten te werken aan deze onderwerpen.



Vanaf februari 2019 zijn 13 studenten begonnen met een opdracht of stage bij KPN ICT Consulting. Studenten werken bijvoorbeeld aan Tekst Mining en opdrachten op het gebied van data en gedrag, waarbij men probeert het gedrag te beïnvloeden met behulp van digitale middelen. Ook houden studenten zich bezig met Talking Buildings, waarbij sensoren in gebouwen de campus informeren over het gebruik van en bezetting in gebouwen zodat deze optimaal gebruikt worden.

KPN ICT Consulting bezoekt de DSH

Innovatiehuis van de politie Naast ICT- en online bedrijven werkt de overheid ook intensief samen met de Digital Society Hub. Een voorbeeld is het innovatiehuis van de politie Noord-Nederland.



De politie Noord-Nederland wil (technologische) ontwikkelingen benutten om het politiewerk effectiever te organiseren en nieuwe verbindingen te maken met de samenleving. Daarbij is in de inbreng van ideeën vanuit de politie-organisatie en samenwerking met externe partners en burgers in het veiligheidsdomein van groot belang.



Het innovatiehuis van de politie Noord-Nederland maakt gebruik van de ruimte in de Digital Society Hub. Daar werken ze samen met studenten, onderzoekers en bedrijven. Hier is ruimte om toepassingen te bedenken en uit te werken op de makersplek, onder andere op het gebied van drones en burgeropsporing, de betekenis van 5G voor de politie, robotica, digital twin (waarin de politie samenwerkt met KPN ICT Consulting), digi bewustzijn en Blockhain. Ook de Makerspace van de Digital Society Hub helpt hen bij de ondersteuning van het uitwerken van ideeën.



Momenteel werken vijftien studenten van diverse hbo- en wo opleidingen bij de Digital Society Hub aan opdrachten van het innovatiehuis van de politie Noord-Nederland.

RDW RDW, partner van de DSH, biedt studenten de kans op een unieke, uitdagende stage in de vorm van een Self Driving Challenge, waarbij studenten vanaf februari 2019 in twee teams elektrische karts gaan programmeren, zodat deze zelfrijdend op het circuit van Lelystad kunnen functioneren. Het programmeren van de karts gebeurt bij de Digital Society Hub. Dat betekent dat beide teams een vaste plek krijgen én er ruimte wordt gemaakt voor de karts.

5Groningen In de proeftuin 5Groningen werken studenten in de DSH samen met docentonderzoekers en bedrijven aan (nieuwe) toepassingen met 5G, zoals het visualiseren van de metingen van een temperatuursensor in een HoloLens en het ontwikkelen van een platform voor een slimme aardappel. Maar het ook koppelen van een slimme lantaarnpaal aan 5G, waardoor er real-time metingen kunnen worden verricht in een haven, wat weer belangrijk is voor wet- en regelgeving op het gebied van milieu en geluid. Studenten kijken naar de toekomst en de nieuwe technologie en helpen samen met docentonderzoekers ondernemers met innovaties.



Daarnaast organiseert 5Groningen, samen met de RUG en de Hanzehogeschool, 5G Masterclasses, onder meer op locatie van de Digital Society Hub.