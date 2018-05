‘Dubieuze miljoenentransacties’ zonne-energiebedrijf Powerfield

‘Het zonnebedrijf waaraan Henk Bleker zijn naam verbond, Powerfield, houdt zich bezig met agressieve grondspeculatie en dubieuze miljoenentransacties’. Dat stellen verslaggevers van NRC Handelsblad in een artikel over het bedrijf Powerfield. Dat is een bedrijf dat zonneparken wil realiseren in Nederland, onder meer in de provincie Groningen.

Volgens het artikel in NRC Handelsblad van zaterdag 12 mei is er bij Powerfield niet zozeer sprake van het ontwikkelen van zonne-parken alswel van ‘grondspeculatie verpakt als groene belegging’. Oud-staatssecretaris en oud-gedeputeerde Henk Bleker is als adviseur werkzaam voor Powerfield.

De NRC journalisten Joris Kooiman en Hester van Santen schrijven dat Powerfield zich presenteert als gangmaker van de Nederlandse energietransitie. ‘Maar het zonne-energiebedrijf bedient zich van dubieuze grondtransacties en neemt risico’s met geld van particuliere beleggers'.

Powerfield is pas vier jaar oud, maar kreeg al 260 miljoen euro rijkssubsidie toegewezen. Een van de projecten die betreft de aanleg van het grootste zonnepark van Nederland in Vlagtwedde. In de Eemshaven heeft Powerfield recent grond gekocht van een landbouwer.

Volgens het artikel gebruikt Powerfield geld van beleggers niet zozeer om zonneparken te ontwikkelen, maar om geld te verdienen aan grondtransacties. Het bedrijf verwerft grond, regelt vergunningen en vraagt subsidies aan, maar verkoopt de rechten daarna door aan partijen in de energiewereld.

In een reactie op het artikel meldt Powerfield is er geen sprake van dubieus handelen. Wel is het zo dat er risico’s genomen moeten worden, en dat er sprake is van een ‘’onorthodoxe aanpak’’ om tot een succesvolle solar ontwikkeling in Nederland te komen. ‘Wij verwerpen met klem kwalificaties als “dubieus” en “agressieve grondspeculatie”, aldus Powerfield.