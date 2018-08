‘Zomerborrel’ Commerciële Clubs voor doorwerkende ondernemers

Groningse ondernemers die deze (hete) vakantieweken gewoon aan het werk blijven konden gistermiddag even uitblazen aan de rand van het Paterswoldsemeer. Daar hadden Groningse Commerciële Clubs een ‘Zomerborrel’ georganiseerd, waar de leden van deze verenigingen elkaar konden ontmoeten. De Commercieele Club Groningen en de Jongeren Commerciële Club Groningen zijn verenigingen die zijn opgericht om de leden in staat te stellen hun netwerken te vergroten en nieuwe contacten te leggen. Van die mogelijkheid werd ook gistermiddag volop gebruik gemaakt in het Strandpaviljoen Paterswoldsemeer.

Groningen oogt wellicht bijna uitgestorven momenteel, omdat zeer velen met vakantie zijn. Maar uiteraard zijn er ook nog tal van bedrijven en instellingen waar wordt doorgewerkt, bouwvak of geen bouwvak. En ook veel zelfstandigen en zzp-ers werken soms gewoon door, omdat klussen nu eenmaal wel gewoon af moeten. Traditiegetrouw organiseren de Commerciele Clubs in de zomer dan een zomerborrel, zodat mensen elkaar toch even kunnen spreken.

‘Welkom op onze Zomerborrel, die speciaal is bestemd voor de échte werkers die we toch een momentje wilden bieden om op adem te komen, aldus voorzitter Harm Post van de Commercieele Club Groningen. Ook leden van de Senioren Commerciële Club Groningen waren aanwezig. De drie clubs werken steeds nauwer met elkaar samen, zodat mensen uit het bedrijfsleven in Groningen in alles fases van hun loopbaan elkaar kunnen ontmoeten: van de junioren tot en met de ervaren veteranen van de Senioren.

Voorzitter Harm Post (tweede van rechts)