Zaterdag 23 juni: Open dag in Eemshaven; treinen vanuit Groningen

Speciaal voor deze open dag heeft Arriva haar dienstregeling voor het treinvervoer naar het nieuwe treinstation Eemshaven - die normaal is afgestemd op de vaartijden van de boot naar Borkum - uitgebreid.

Bezoekers kunnen de hele dag door gebruik maken van de trein. Hiervoor is zelfs een extra voordelig dagticket beschikbaar, waarop kinderen t/m 11 jaar gratis meereizen. Zie ook voor de kortingsactie voor de trein en het speciale- ticket: https://www.arriva.nl/eticket/d?ticket_type_id=264

De eerste (extra) reismogelijkheid vanuit Groningen is om 08:52uur. Vanaf dat moment rijdt de trein ieder half uur vanuit Groningen naar de Eemshaven. De laatste (extra) reismogelijkheid vanuit de Eemshaven vertrekt om 17:52 uur richting Groningen.



Auto



Komt u toch met de auto, dan is er parkeergelegenheid in de omgeving van Nijlicht, het Zeemanshuis en bij Wijnne Barends. Borden geven dit aan bij binnenkomst in de haven.

Centrale locaties



Centrale punten in het hele programma zijn het bedrijf Wijnne Barends en het gebouwencomplex Nijlicht. Op het terrein van Wijnne Barends is een groot ‘gezelligheidsplein’ ingericht met foodtrucks, springkussens, een bungee trampoline, schmink en muziek. In Nijlicht vindt een informatiemarkt plaats, waar onder andere de firma’s TenneT, Lagerwey, Aldel, Rob Ubels Waddenribtochten en Theo Pouw acte de présence geven. Deze bedrijven zullen onder andere aandacht schenken aan de vacatures die er zijn of komen en geven een doorkijkje in alle lopende en toekomstige projecten in en nabij de Eemshaven.

Rondritten per bus

Er rijden er voortdurend bussen vanaf station Eemshaven, Wijnne en Barends en Nijlicht rond volgens het bekende ‘hop on hop off’ systeem. Deze route leidt de bezoeker langs allerlei bedrijven en projecten in de haven.