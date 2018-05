Yoghurt-bars in Groningen klaar voor de zomer

Enkele jaren geleden was ‘Pure Groningen’ de eerste yoghurt bar. Het bedrijf verkoopt er al jaren verse magere of Griekse yoghurt met meer dan twintig toppings.



De keuzemogelijkheid is sinds kort vergroot.|Want in de Oude Ebbingestraat is lunchroom en delicatessenzaak Food Matterz nu ook gestart met een yoghurtbar.



Pure



Pure, gevestigd aan de Vismarkt 10 in Groningen, werd al zes jaar geleden opgericht door Simon Brandsma en Marielouise Brandsma- Rijnders. Zij hadden jarenlange bakkerservaring en wilden de klanten dagelijks laten genieten van de lekkerste baksels. Ook besloten ze om lekker yoghurtproducten aan te bieden.



Bij Pure kun je genieten van één van de zorgvuldig samengestelde yoghurt specials of je eigen special samenstellen! Geen tijd om thuis te ontbijten? Bij Pure kun je terecht voor een lekker vers yoghurtje met fruit en een kopje koffie!’, zo schrijven ze op hun website.

Bron er meer informatie: https://www.puregroningen.com/yogurt