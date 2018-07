Word eigenaar van een stukje Martinitoren; adopteer een traptrede

Je kunt nu eigenaar worden van een piepklein stukje Martinitoren. Ok, symbolisch dan, want voor minimaal 75 euro kun je nu een van de 311 traptreden van d’Olle Grieze adopteren. En daarmee maak je de toren meteen een stuk aantrekkelijker: met het geld krijgt de toren een restyling én wordt op 45 meter hoogte een ‘filmzaal’ gerealiseerd.

De mogelijkheid om een traptrede te adopteren maakt deel uit van een crowdfundingactie van Marketing Groningen. Marketing Groningen wil 50.000 euro ophalen, en de Martinitoren daarmee van binnen een flinke opknapbeurt geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om betere verlichting, een mooie entree en dus ook een soort filmzaal op grote hoogte: een panoramascherm waarop een film te zien is die je meevoert door de roemruchte geschiedenis van de Martinitoren.



Er zijn verschillende manieren om mee te betalen aan de restyling van d’Olle Grieze. Zo kun je voor een bedrag van 150 euro (of meer) dineren bovenin de toren, en voor 15 euro mag je meedoen aan een bootcampsessie in de Martinitoren. Voor minimaal 300 euro is het aan jou om een dag lang te bepalen welke muziek de beiaardier op het stadscarillon speelt.



Andere mogelijkheden die er zijn om financieel je steentje bij te dragen, zijn hier te vinden.