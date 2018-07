Woensdag ondernemersbijeenkomst over AVG in ‘The Rock’, Atoomweg 6B in Groningen

Komende woensdag 11 juli ’s middags vanaf vijf uur begint er een bijeenkomst voor álle ondernemers die meer willen weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bijeenkomst is georganiseerd vanuit de bedrijvenverenigingen Zuidoost, WEST en VBNO en wordt gehouden in The Rock, Atoomweg 6B in Groningen. Opgave kan door een mail te sturen naar: b.oost@boost.nl. (Lees verder)