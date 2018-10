‘Werkfestival’ op Suikerunieterrein moet grootste banenbeurs van het Noorden worden

Een groot Werkfestival op het Suikerunieterrein is woensdag 31 oktober een nieuwe manier voor bedrijven om personeel te zoeken, maar ook voor werkzoekenden om in contact te komen met bedrijven.

Op het Suikerunieterrein in Groningen begint woensdag 31 oktober een uniek Werkfestival. Er worden meer dan tienduizend bezoekers verwacht, bij wat de grootste banenbeurs van het Noorden moet worden, zo meldt de website van Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO).

De arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe presenteren zich 31 oktober 2018 op unieke wijze op het Suikerunieterrein. Deze locatie zal het decor vormen van het Werkfestival, de grootste banenbeurs van het Noorden, waar de organisatie ontmoetingen tot stand wil brengen tussen 10.000 bezoekers en 250 standhouders.

Kans voor ondernemers

Een mooie kans dus om je bedrijf te presenteren als werkgever aan duizenden werkzoekenden. De beurs wil graag creatieve stands. Denk aan rijles in een bus, callcenter training, sleutel aan je toekomst (auto / leidingen), mini hackathon, AED les en meer. Wilt u een workshop of korte training geven, ook dat is mogelijk.

Kosten

De kosten voor deelname aan het Werkfestival bedragen €185,- excl btw. Dit is het totaalbedrag voor twee personen en hiervoor mag je het volgende verwachten:

Aanmelden en info

Wilt u meer info of uwbedrijf aanmelden voor het Werkfestival?