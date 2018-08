Wel overname, maar nog geen duidelijkheid over toekomst megastores Vrijbuiter

Het Nederlandse bedrijf Sunshine Group neemt een deel van kampeergigant Vrijbuiter over. De toekomst van de vier megastores is echter nog onzeker, want die worden niet meegenomen in de overname, zo meldt RTV Drenthe.

Sunshine Group gaat wel het tentenmerk De Waard overnemen. Ook nemen ze de tentenfabriek in Tsjechië, een losstaande winkel in Heerde en het tentenatelier in Roden over.



Het is nog niet duidelijk of de vier megastores, waaronder die in Roden, worden overgenomen. De winkels blijven wel open.



Vrijbuiter werd twee weken geleden failliet verklaard. De ongeveer 300 werknemers werden ontslagen, maar zijn via het UWV nog wel aan het werk voor Vrijbuiter. Meer dan dertig partijen toonden interesse in de overname.



De Sunshine Group is onder andere eigenaar van tentenmerk Doréma en vouwwagenfabrikant Alpenkreuzer.