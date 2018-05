Waterpret in winkelcentrum Beijum-Oost

Het is ook warm in Beijum. In het winkelcentrum Beijum-Oost aan de Claremaheerd vermaken kinderen zich erg goed in de fontein. (Zie foto GIC). Winkelcentrum Beijum-Oost is niet alleen economisch van grote betekenis voor Beijum, maar heeft ook een belangrijke ontmoetingsfunctie. Het plein werd enkele jaren geleden ingrijpend opgeknapt