UWV: aantal WW-uitkeringen daalt opnieuw, maar tempo neemt af

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in mei dit jaar opnieuw gedaald. De verwachting van het UWV is dat de daling ook de rest van dit jaar en volgend jaar aan houdt, maar dat het tempo wel afneemt.

Eind mei hadden 8672 Groningers een WW-uitkering. Dat is een daling van 4,9 procent ten opzichte van de maand ervoor en vergeleken met een jaar geleden gaat het om een daling van 18,3 procent.



Volgens het UWV vonden afgelopen maanden met name uitzendkrachten, veelal werkzaam als bouwvakker, schilder of timmerman, een baan.



Daling WW zet voort, wel in lager tempo



UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen ook dit en volgend jaar verder daalt, al neemt het tempo van daling in 2020 wel af. Er blijven banen bijkomen, maar het groeitempo ligt lager dan in eerdere jaren.

Landelijk gezien daalde de werkloosheid in mei met 2,6 procent. In vergelijking met een jaar eerder gaat het om 16,7 procent.