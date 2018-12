Unieke crowdfund-actie voor “De Eemstuin”: verse duurzame groenten uit Noord-Groningen

Op vrijdagmiddag staan ze op de Vismarkt, waar ze hun verse, onbespoten groenten aanbieden. De vraag naar de duurzame groenten van hun kwekerij De Eemstuin in Noord-Groningen neemt voortdurend toe. Daarom hebben ze besloten om een originele crowdfunding te starten, waarbij ze van duizend mensen honderd euro willen lenen, dat vervolgens naar leeftijd van de lener wordt terugbetaald, zo melden Jouke Anema en Liz Wijma op de website over de economie van de Eemsdelta. (Lees verder)

‘Het is heerlijk om hier op het eigen bedrijf in Uithuizermeeden te werken. We zijn echt verlíefd op Noord-Groningen, een prachtig gebied om te wonen en te ondernemen’, vertelt Jouke Anema, samen met Liz Wijma eigenaar van De Eemstuin.

Eemstuin in februari van dit jaar over. Daarmee ging een droom in vervulling van de twee ondernemers, die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Utrecht en nu na enige jaren in het Oldambt in Noord-Groningen zijn neergestreken. In de Eemstuin telen ze groenten van zestig verschillende rassen; allemaal soorten met veel smaak. Op de koude grond of in kassen telen ze groenten als andijvie, sla, tomaten, paprika’s, komkommers, pastinaak, wortel, biet, kool of mais. Het is de bedoeling dat de producten die op de Vismarkt worden verkocht zo laat mogelijk geoogst worden, hooguit een dag voor ze op de markt liggen. Behalve aan klanten op de Vismarkt levert De Eemstuin ook aan biologische winkels en de horeca.

In hun boerderij hebben ze een schitterend uitzicht op de weilanden van Het Hogeland. ‘Er hangt hier haast een wat mystieke sfeer. Ik geniet hier van de rust. En ook de grond is hier uiterst vruchtbaar: hele fijne zavel, heel goed voor de teelt van fijne groente’.

De twee ondernemers krijgen hulp van vrijwilligers. Daarbij gaat het om mensen die het even een tijdje rustig aan willen doen of die willen bijkomen. ‘We proberen dan ook een gezellige werkomgeving voor hen te creëren, zodat ze zich hier thuis voelen. Iedereen is hier heel erg zichzelf’, vertelt Jouke. Ze zijn zelf ook erg blij met de hulp, want biologische teelt is nu eenmaal arbeidsintensief, en er is steeds meer vraag naar hun producten.

‘We hebben het tij mee, want veel consumenten waarderen onze ouderwetse groenten en fruit vanwege de smaak: je proeft echt dat het met zorg is geteeld. We gebruiken geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Eigenlijk zijn we hier bezig met de landbouw van de toekomst’, aldus Liz.

Crowdfunding

Het is niet de eerste keer dat De Eemstuin crowdfunding zoekt (bij crowdfunding lenen een heleboel mensen met een klein bedrag aan een project of bedrijf). Bij de overname in februari van dit jaar bleek financiering via de banken lastig te realiseren. Bureau Eemsdelta\EZ verwees hen naar de Economic Board Groningen, en daar hielpen ze mee om een crowdfunding-campagne op te zetten. Die campagne liep geweldig. Er kwam 144.000 euro binnen, waarvan 122.000 euro aan leningen.

Maar om helemaal onafhankelijk te worden willen Anema en Wijma nog honderdduizend euro via crowdfunding lenen. ‘Ons bedrijf draait economisch gezien heel goed, en iedere maand zijn we in staat om terug te betalen. Maar om helemaal onafhankelijk te worden, hebben we nog een ton nodig, geld dat voor ons via reguliere banken lastig te lenen is’.

Voor het vervolg en meer informatie: klik hier