UMCG wil personeel behouden met premie van 5000 euro

Het schaarse personeel komt in aanmerking voor de premie als ze drie jaar in het ziekenhuis blijven werken. Gaan ze eerder weg, dan moeten ze het geld terugbetalen. Overigens moet de ondernemingsraad het voorstel nog goedkeuren.



Vakbond FNV heeft aangegeven niets in de plannen te zien. Het zou volgens de vakbond een oplossing voor de korte termijn zijn. De FNV is in onderhandeling met het ziekenhuis over een nieuw cao. De personeelsproblemen moeten op een structurele manier worden opgelost, aldus de FNV.



Het UMCG heeft te kampen met personeelsproblemen. Onlangs werden vier operatiekamers gesloten wegens een gebrek aan personeel. De bindingspremie is een van de manieren om zoveel mogelijk capaciteit te behouden. Ook wordt aan parttimers gevraagd of ze fulltime willen gaan werken.



Het ziekenhuis kijkt ook of ze personeel op andere manieren kunnen werven en opleiden.