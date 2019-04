Uitreiking Noorderpoort Jaarprijs 2019 door René Paas

Divers arsenaal genomineerden



De Noorderpoort Jaarprijs wordt uitgereikt aan een student die uitblinkt in vakmanschap, professionaliteit, betrokkenheid, ambitie en/of creativiteit. In totaal zijn er vijftien studenten van verschillende opleidingen van Noorderpoort genomineerd voor de award en het arsenaal aan genomineerden is nog nooit zo divers geweest. Van een eerstejaars student die aan het begin van de rest van zijn leven staat, tot een herintreder die al een hele berg aan levenservaring in zijn rugtas heeft zitten. En alles daar tussenin.



Beroepenfilmpjes Steps to my Future



Tijdens de uitreiking van de Noorderpoort Jaarprijs in Martiniplaza, wordt ook de winnaar bekend gemaakt van Steps to my Future. In het kader van deze wedstrijd hebben verschillende studenten een beroepenfilmpje gemaakt. De winnende video wordt ingezonden voor de Europese finales. Daarnaast wordt tijdens de show ook de Medewerker van het Jaar bekendgemaakt.



Ambassadeur Dit is MBO



In totaal zijn er voor de Noorderpoort Jaarprijs 2019 vijftien studenten van verschillende opleidingen genomineerd. Alle genomineerden stellen zich voor in de gratis Noorderpoortapp, beschikbaar voor iOS en Android. De winnaar van de Noorderpoort Jaarprijs vertegenwoordigt Noorderpoort bij de verkiezing van Uitblinker 2019 van Dit is MBO.



Uitreiking door René Paas



De uitreiking van de Noorderpoort Jaarprijs vindt plaats op dinsdag 16 april in MartiniPlaza. Het evenement start om 20.00 uur en het belooft een waar spektakel te worden voor alle bezoekers, vol muziek, dans en theater. De prijs wordt uitgereikt door René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Wil je erbij zijn? Je kunt gratis toegangskaarten reserveren via de website van Noorderpoort.