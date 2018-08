Twee Groningse bedrijven in MKB Innovatietop 100

Horus VR Experience richt zich op het bieden van een virtual reality-ervaring. Zo kunnen patiënten in een ziekenhuis zich voor even ‘buiten’ wanen door een VR-bril op te zetten en zo bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd aanwezig te zijn.



ITurnIT wil het primair en voortgezet onderwijs helpen om kinderen voor te bereiden op de digitale samenleving. Er ontstaan nieuwe banen, er wordt op een andere manier samengewerkt en er komen steeds nieuwe technologieën bij. Het is belangrijk om kinderen de kennis en kunde mee te geven om goed te kunnen functioneren in deze gedigitaliseerde samenleving.



Het is nog niet bekend op welke positie de bedrijven precies geëindigd zijn. Dat wordt later bekend gemaakt.