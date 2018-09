TeMa Conference: voor bedrijven die op zoek zijn naar jong logistiek talent

De TeMa Conference is het grootste jaarlijkse evenement van de studievereniging TeMa en bedoeld voor zowel studenten als bedrijven. Studenten kunnen middels workshops en masterclasses kennismaken met bedrijven, en de bedrijven komen deze dag in contact met bijna afgestudeerde studenten, en wellicht potentiele werknemers.



Voor bedrijven zijn er meerdere mogelijkheden deel te nemen aan de Conference. Ze kunnen bijvoorbeeld een masterclass verzorgen, waarbij alle deelnemers aanwezig zijn of een workshop geven. Bedrijven mogen hier hun eigen businesscase voorleggen aan studenten. Ook deelname aan het recruitment diner is een mogelijkheid: een informeel diner met geselecteerde studenten.

Voor meer informatie over mogelijke deelname aan de conferentie kunnen bedrijven contact opnemen met symposium@temagroningen.nl of bellen met +31 (0)6 12 71 83 31.