Studenten Hanzehogeschool: steeds vaker sociale ondernemingen

Dat studenten aan de Hanzehogeschool Groningen ondernemend zijn, is bekend. Maar het blijkt dat veel van de bedrijven die door studenten worden opgericht ‘sociale ondernemingen’ zijn. Dit bleek tijdens de Dag van de Ondernemende Student, georganiseerd door de Hanzehogeschool in samenwerking met de Rabobank. Van alle 58 bedrijfsideeën was het merendeel een idee voor een sociale onderneming.

De Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan het versterken van de regionale economie en maatschappij door te investeren in ondernemerschap; in het onderwijs, in praktijkgericht onderzoek en door studenten te ondersteunen bij de start van een eigen onderneming. Hier houdt de impact niet op. Een groot deel van de door studenten opgerichte ondernemingen zijn sociale ondernemingen. Met andere woorden, het creëren van impact is een belangrijke drijfveer voor de (student)ondernemer.

Sociaal Ondernemen

Sociaal ondernemen is enorm in opkomst. Het gaat hierbij niet alleen om winst maken. Juist het creëren van impact is een belangrijke drijfveer. Ondernemers houden zich bijvoorbeeld bezig met het aanpakken van jeugdwerkloosheid, het tegengaan van milieuverontreiniging of het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze (student)ondernemers zijn een belangrijke partner voor de (lokale) overheid.

Oma’s Soep

Een mooi voorbeeld is het verhaal van ondernemer Anouk Delissen, student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool. De soepen van Oma’s Soep worden gemaakt door ouderen volgens eigen recept. Studenten begeleiden het kookproces. Het doel? Ouderen uit een sociaal isolement halen. In lokale buurthuizen worden wekelijks de heerlijkste soepen bereid. Daarnaast wordt er uitgebreid gekletst, gelachen en herinneringen aan vroeger opgehaald. Als de soepen klaar zijn worden deze natuurlijk gegeten. En de ingrediënten, ook die zijn duurzaam. Groenten worden niet langer weggegooid na een marktdag maar gebruikt bij Oma’s Soep.

Ondernemen als Hanze-student

Met “Share Your Talent. Move The World” daagt de Hanzehogeschool haar studenten uit om eigen talenten in te zetten en te delen om zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ondernemerschap gecombineerd met het creëren van impact is een belangrijke factor bij het versterken van een (regionale) economie. Daarom stimuleert de Hanzehogeschool een ondernemende houding van studenten. Studenten kunnen deelnemen aan één van de negen minorprogramma’s op het gebied van ondernemerschap – Anouk nam deel aan ‘De Noorderlingen’ - en ze kunnen afstuderen op hun eigen onderneming. Ook is er een topondernemersregeling voor studentondernemers zodat zij studeren en ondernemen effectief kunnen combineren.

Hanzehogeschool in U-Multirank

Het effect van de focus op ondernemerschap is zichtbaar in de U-Multirank. De Hanzehogeschool Groningen staat wereldwijd op de vijfde plaats in de subcategorie ‘graduate companies’, oftewel bedrijven opgericht door alumni. In Nederland staat de Hanzehogeschool op nummer één voor dit onderdeel. De U-Multirank vergelijkt ruim 1700 universiteiten in 96 landen in verschillende categorieën.

(Foto boven: Marijn Tiedemann en Anouk Delissen van Oma’s Soep – Groningseondernemerschallenge.nl)