Startersdag: workshops, seminars en netwerken

De avond bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud en de succesvolle start-ups.

Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een voorprogramma met netwerken via MeetMatch.



Op de startersmarkt zijn tal van bedrijven aanwezig die de ondernemers meer kunnen vertellen over onderwerpen als financieren, (online) marketing, professionele uitstraling, rechtsvormen, administratie en nog veel meer.



Daarnaast kunnen de ondernemers diverse seminars volgen over bijvoorbeeld belastingen, sales, technologie, online bereik, merkbescherming en een inspiratiesessie gegeven door Voys en Indietopia.



Aanmelden

Aanmelden kan via www.startersdagen.com/groningen2018.