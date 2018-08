Stainkoeln: van ‘’vuilstort” tot toonaangevend recyclebedrijf

De 'Stainkoeln': veel Stadjers kennen dit woord als omschrijving voor een vuilstortplaats in Groningen. Maar wat velen niet weten is dat Stainkoeln zich hebben ontwikkeld tot een toonaangevend recyclebedcrijf in Groningen. De Groninger Ondernemers Courant (GROC) heeft een reportage gemaakt over wat er allemaal gebeurt op de Stainkoeln. Dit omdat Stainkoeln op 29 september één van de deelnemers is aan Open Stad, de dag dat Groningse bedrijven een open huis houden voor het Groningse publiek.

Stainkoeln is een van de bekendste bedrijven van Groningen, met de groene heuvel tussen de A7 en het Winschoterdiep als een echte ‘landmark’ voor de wijde omgeving. In de volksmond wordt Stainkoeln nog steeds vaak de stort genoemd, maar dat is volstrekt achterhaald, aldus directeur Gelmer Haveman. “Van alles wat bij ons binnenkomt, gaat 90% de poort weer uit als secundaire grondstof. Het weinige wat hier gestort wordt, is echt de rest van de rest. Vrijwel elke Groninger kent Stainkoeln, maar bijna niemand weet wat we hier precies doen.”

Op 29 september wil Stainkoeln daar verandering in brengen en zet dit bijzondere recyclingbedrijf haar deuren open tijdens Open Stad, de open bedrijvendag.

Stainkoeln is een gespecialiseerd bedrijf waar minerale en organische afvalstoffen van bedrijven en inzamelaars van bedrijfsafval, bewerkt en gereinigd worden zodat deze geschikt zijn voor hergebruik als secundaire grondstoffen.

Gelmer Haveman: “Bij minerale afvalstoffen gaat het voornamelijk om vervuilde grond en baggerslib. Dat wordt hier met verschillende procedés schoongemaakt, waarna het weer ingezet kan worden in de weg- en waterbouw bijvoorbeeld als voorbelasting voor nieuw aan te leggen wegen of als geluidswal. Bij organisch afval gaat het bijvoorbeeld om kap- en snoeiafval van gemeentes, dat wij verwerken tot keurcompost en biobrandstof. De compost wordt toegepast op de kleigronden als mest en structuurverbeteraar. De biobrandstof gebruikt in industriële verbrandingsinstallaties, onder andere die van sportcentrum Kardinge.”



In totaal wordt 90% van alle afvalstromen hergebruikt. “Wat er naar de deponie gaat, zeg maar de stort, is het restafval dat overblijft na alle recycling- en sorteerprocedures, afvalstromen van de chemische industrie die niet recyclebaar zijn en asbest. Dat laatste wordt hier ingepakt aangevoerd, door ons in de deponie geplaatst en daarna afgedekt.”

Voor de volledige reportage over Stainkoeln, klik hier