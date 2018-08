Stad krijgt vestiging McDonalds langs A7

Op businesspark Ter Borch bij Hoogkerk langs de A7 komt de grootste McDonalds-vestiging van de stad. Het gaat om het vijfde filiaal in Groningen.

Het restaurant krijgt 250 zitplaatsen. Er zijn straks 100 werknemers nodig.



Het wordt de derde McDonald’s van franchisenemer Willie de Groot, die ook de vestigingen in de Herestraat en aan het Hoendiep heeft. De bouw van de nieuwe vestiging gaat volgende maand van start. Op 21 december moeten de deuren voor het publiek open gaan.



Overigens wordt de vestiging in de Herestraat compleet verbouwd. De McDonald's is daarom van 10 tot en met 28 september gesloten.