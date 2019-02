SP pleit voor vergunningstelsel maaltijdbezorgbedrijven

Volgens de SP zouden maaltijdbezorgbedrijven in de stad werken met schijnconstructies om op die manier het wettelijk minimumloon te ontduiken. De SP noemt als voorbeeld het bedrijf Uber Eats in de stad.



“De gemeente mag niet wegkijken. In een gemeente als Groningen waar veel armoede bestaat en veel werkende armen leven, moeten we heldere regels opstellen die werknemers beschermen en voorkomen dat bedrijven elkaar beconcurreren op arbeidsvoorwaarden”, aldus Dijk.