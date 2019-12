Sociale werkleerbedrijf Iederz uit Groningen: steeds meer beschutte werkplekken; nieuwe website

Wethouder Werk en Participatie Carine Bloemhoff (PvdA) heeft een nieuwe website van Sociale werkleerbedrijf iederz. gelanceerd. iederz is het sociale werkleerbedrijf van de gemeente Groningen met ruim 1000 medewerkers verdeeld over meerdere locaties. Naast het bieden van beschutte werkplekken ondersteunt en ontwikkelt iederz mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door de komst van de participatiewet zijn er nieuwe doelgroepen die een beroep op iederz doen. De uitdaging is om hier goed in mee te bewegen. Daarom heeft het bedrijf een instroomportaal opgericht. Hier ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling. Instromers hebben een grote diversiteit aan achtergronden. Denk aan dagbesteding, wajong, statushouders, ggz-cliënten, cliënten van beschermd wonen en cliënten met een verslavingsachtergrond. De eerste resultaten zijn goed. Vrijwel alle deelnemers zijn uitgestroomd naar (gesubsidieerd) werk of een vorm van onderwijs.

Beschutte werkplekken Iedere gemeente in Nederland heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal te realiseren nieuw beschutte werkplekken toebedeeld gekregen. Als een van de weinige grote gemeenten in Nederland heeft Groningen dit aantal vrijwel gerealiseerd (96 in 2019).