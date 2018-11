Rijksuniversiteit Groningen (RUG) - rijkste universiteit - moet geld lenen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de rijkste universiteit van Nederland, moet geld lenen. Het is voor het eerst dat dit nodig is.

Geld lenen is nodig omdat de RUG, net als andere Nederlandse universiteiten, te weinig geld in kas heeft om te investeren in vastgoed, zo meldt dinsdag 27 november Het Financieele Dagblad. Er zijn de komende jaren forse investeringen nodig.

Volgens het artikel hebben Nederlandse universiteiten duizelingwekkende bedragen nodig om hun vastgoed te vernieuwen. De Rijksuniversiteit Groningen zal daarom de komende jaren 380 miljoen euro uitgeven.

‘Hoewel universiteiten de omvangrijke investeringen in huisvesting deels zelf kunnen betalen, ligt niet bij elke universiteit voldoende geld op de plank. Zelfs een ‘rijke’ universiteit als de Rijksuniversiteit Groningen moet over drie of vier jaar op zoek naar vreemd vermogen. En dat terwijl de universiteit bekend staat als financieel terughoudend: de Groningse universiteit heeft nog nooit geld geleend’, zo meldt Het Financieele Dagblad.

Volgens de krant mogen onderwijsinstellingen wel tegen een lage rente lenen, maar ze moeten de lening wel aflossen en rente betalen. Deze uitgaven gaan van het resultaat af en kunnen ten koste gaan van primaire taken, zo waarschuwt de Onderwijsinspectie. Bovendien kan in de toekomst de rente weer gaan stijgen.